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Brezilya’da navlun fiyatları Kasım ayında yukarı yönlü

Cuma, 27 Aralık 2024 10:02:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, Kasım ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun 57$/mt, Mısır’dan ithal malzeme için navlun ise 28$/mt oldu. Soğuk rulo sac için Çin’den 43$/mt’dan fiyat verildi.

Çin, Güney Kore, Japonya, Almanya ve Hindistan’dan ithal kaplamalı yassı mamuller için navlun sırasıyla 79$/mt, 241$/mt, 152$/mt, 34$/mt ve 149$/mt seviyelerinde yer alırken, Mısır’dan ithal filmaşin için 30$/mt, Çin’den ithal filmaşin için 43$/mt navlun kaydedildi.

İnşaat demiri için Mısır, Güney Kore ve Çin’den sırasıyla 29$/mt, 108$/mt ve 121$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Kasım ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %73’ünü Çin’den yaptı.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Ekim ayında kaydedilen 48$/mt’dan 65$/mt’a yükseldi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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