Brezilya’da navlun fiyatları Eylül ayında hafifçe düştü

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, Eylül ayında Rusya’dan ithal slab için navlunun Rio de Janeiro’ya teslim 53$/mt, Vietnam’dan Sao Paolo’ya teslim 33$/mt ve Japonya’dan Sao Paulo’ya teslim 75$/mt seviyelerinde yer aldığını açıkladı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun ise Amazonas’a teslim 61$/mt, Ceara’ya teslim 34$/mt, Santa Catarina’ya teslim 37$/mt ve Piaui’ye teslim 35$/mt seviyelerinde kaydedildi.

Soğuk rulo sac için Çin’den Santa Catarina’ya 38$/mt’dan, Ceara’ya 34$/mt’dan, Amazonas’a 57$/mt’dan ve Piaui’ye 34$/mt’dan fiyat verildi.

Mısır’dan ve Peru’dan Santa Catarina’ya yapılan inşaat demiri satışlarında ise navlun sırasıyla 40$/mt ve 30$/mt oldu.

Eylül ayında Brezilya’da ortalama navlun fiyatı 48$/mt seviyesinden 47$/mt seviyesine geriledi.