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Brezilya’da navlun fiyatları Ekim ayında hafifçe yükseldi

Perşembe, 28 Kasım 2024 09:20:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, Ekim ayında Rusya’dan ithal slab için navlunun Rio de Janeiro’ya teslim 46$/mt seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun ise Amazonas’a teslim 78$/mt, Ceara’ya teslim 37$/mt, Santa Catarina’ya teslim 34$/mt, Sao Paolo’ya teslim 47$/mt ve Piaui’ye teslim 53$/mt seviyelerinde kaydedildi.

Soğuk rulo sac için Çin’den Santa Catarina’ya 37$/mt’dan, Ceara’ya 36$/mt’dan, Amazonas’a 65$/mt’dan, Parana’ya 52$/mt’dan ve Piaui’ye 44$/mt’dan fiyat verildi.

Brezilya’nın en ayında en çok ithalat yaptığı ürün olan Çin çıkışlı kaplamalı sac için 52$/mt oldu.

Mısır’dan ve Peru’dan Santa Catarina’ya yapılan inşaat demiri satışlarında ise navlun sırasıyla 32$/mt ve 30$/mt oldu.

Ekim ayında Brezilya’da ortalama navlun fiyatı 47$/mt seviyesinden 48$/mt seviyesine çıktı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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