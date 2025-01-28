Brezilya’da navlun fiyatları Aralık ayında yükseldi

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, geçtiğimiz yılın Aralık ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun 57$/mt, Mısır’dan ithal malzeme için navlun ise 28$/mt oldu. Singapur’dan ithal sıcak rulo sac için navlun 85$/mt seviyesinde kaydedildi. Soğuk rulo sac için Çin, İsveç ve Güney Kore’den sırasıyla 42$/mt, 43$/mt ve 302$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya ve Hong Kong’tan ithal kaplamalı yassı kaplamalı mamuller için navlun sırasıyla 80$/mt, 264$/mt, 349$/mt, 45$/mt ve 134$/mt seviyelerinde yer alırken, Mısır’dan ithal filmaşin için 30$/mt, Rusya’dan ithal filmaşin için 58$/mt navlun kaydedildi.

İnşaat demiri için Mısır, Güney Kore ve Çin’den sırasıyla 32$/mt, 103$/mt ve 123$/mt seviyelerinden fiyat verildi. Tel içinse Çin’den 223$/mt navlun istendi.

Kasım ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %68’ini Çin’den yaptı.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Kasım ayında kaydedilen 65$/mt’dan 100$/mt’a yükseldi.