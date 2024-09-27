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Brezilya’da navlun fiyatları Ağustos ayında gevşedi

Cuma, 27 Eylül 2024 10:32:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı dış ticaret kurumu COMEX, Ağustos ayında Rusya’dan ithal slab için navlunun Rio de Janeiro’ya teslim 52$/mt, Vietnam’dan Sao Paolo’ya teslim 79$/mt, Japonya’dan Sao Paulo’ya teslim 79$/mt ve Çin’den Santa Catarina’ya teslim 42$/mt seviyelerinde yer aldığını açıkladı.

Çin’den ithal sıcak rulo sac için navlun ise Kuzey ve Kuzeydoğu eyaletlerine teslim 51$/mt seviyesinde kaydedildi.

Soğuk rulo sac için Çin’den Kuzey ve Kuzeydoğu eyaletlerine ise 39$/mt’dan fiyat verildi.

Mısır’dan ve Türkiye’den Santa Catarina’ya yapılan inşaat demiri satışlarında ise navlun sırasıyla 30$/mt ve 21$/mt oldu.

Ağustos ayında Brezilya’da ortalama navlun fiyatı 53$/mt seviyesinden 48$/mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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