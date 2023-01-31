Brezilya’da küçük ölçekli sanayi faaliyetleri dördüncü çeyrekte azaldı

Salı, 31 Ocak 2023 10:03:26 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede küçük ölçekli sanayi faaliyetleri geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde mevsimsel olarak düşüş gösterdi.

CNI, söz konusu düşüşün beklenenin altında kaldığını ve küçük ölçekli sektörlerin orta ve büyük ölçekli sektörlere kıyasla daha iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

Küçük işletmeler dördüncü çeyrekte yüksek vergiler ve faiz oranlarından olumsuz etkilendiklerini ve bu durumun hammadde arzındaki sıkıntı ile fiyat artışını geçtiğini ifade etti.