Brezilya’da kalın levha ihracatı Ocak’ta sertçe düştü

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 6.000 mt seviyesine kıyasla 3.300 mt oldu.

Ocak ayında Gerdau 659$/mt FOB’dan 2.300 mt kalın levha satarken, Usiminas 929$/mt FOB’dan 500 mt, ArcelorMittal 1.785$/mt FOB’dan 400 mt ve CSN ile tüccarlar düşük tonajlarda kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Aynı ayda sevkiyatların 1.700 mt’luk kısmı 785$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine, 1.200 mt’luk kısmı 604$/mt FOB’dan ABD’ye ve 400 mt’luk kısmı ise 1.785$/mt FOB’dan Singapur’a yapıldı.

Öte yandan Brezilya, Aralık ayında yaptığı 300 mt ithalata kıyasla Ocak ayında 2.000 mt kalın levha ithal etti.

İthalat yapılan bölgeler 759$/mt FOB’dan 1.700 mt ile Çin, 1.516$/mt FOB’dan 200 mt ile Avrupa ve 60$/mt FOB’dan 100 mt ile Hindistan oldu.