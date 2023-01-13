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Brezilya’da ekonomik güven endeksi Ocak ayında kötümser seviyede

Cuma, 13 Ocak 2023 09:39:04 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 50,8 puan seviyesine kıyasla 48,6 puan seviyesine gerileyerek üst üste dört ay düşmüş oldu.

ICEI endeksinin 2020 yılının Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi gördüğü ve araştırmanın ülke ekonomisine ilişkin beklentilerin kötümser olduğunu gösterdiği ifade edildi. Değerin 50 puan üzerinde yer alması beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.

CNI söz konusu ayda mevcut koşullar ve beklentiler endeksinin Aralık ayında kaydedilen 50,3 puan ve 51 puan seviyelerine kıyasla 48,3 puan ve 48,8 puan seviyelerine indiğini söyledi.

Söz konusu araştırmanın 3-9 Ocak tarihleri arasında küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi işletmelerinin 1.306 temsilcisi ile gerçekleştirildiği öğrenildi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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