﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’da çoğu sanayi sektörünün beklentisi kötümser

Pazartesi, 30 Ocak 2023 10:39:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından 3-13 Ocak tarihleri arasında 2.048 şirketin temsilcileri ile yapılan bir anket, 29 sanayi sektöründen 19’unun bu yılın Ocak ayında ülke ekonomisine ilişkin beklentilerinin kötümser olduğunu ortaya koydu. 2020 yılının Temmuz ayından bu yana ilk kez sanayi sektörlerinin çoğunun beklentilerinin kötümser olduğu gözlendi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında 19 sanayi sektöründen 10’unun beklentileri kötümser olarak açıklanmıştı.

Kötümser beklentilerin en çok olduğu sektörler arasında bilgisayar ve elektronik aletler, plastik ürünler, ahşap ürünler, makine ve ekipman sektörleri yer alıyor.

İyimser beklentilerin en çok olduğu sektörler ise farmasötik ürünler, makine ve ekipman onarım, bakım ve kurulum, altyapı hizmetleri ve metal olmayan madeni ürünler sektörleri olarak görülüyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Brazil enerji borsasına yatırım yaptı

30 Oca | Çelik Haberler

Brezilyalı pik demir tedarikçileri ABD’ye yüksek seviyelerden satışlar yaptı

26 Oca | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı slab fiyatları artışını sürdürdü

26 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Tenaris Brezilya açıklarında kullanılmak üzere korozyona dayanıklı boru tedarik edecek

25 Oca | Çelik Haberler

Brezilya ülke dışındaki projelere finansman sağlayacak

25 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’da inşaat faaliyetleri Aralık ayında düştü

25 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın yassı mamul satışları Aralık ayında da azaldı

25 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları yine arttı

24 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları arttı

23 Oca | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları arttı

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab