Brezilya’da çoğu sanayi sektörünün beklentisi kötümser

Pazartesi, 30 Ocak 2023 10:39:07 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu tarafından 3-13 Ocak tarihleri arasında 2.048 şirketin temsilcileri ile yapılan bir anket, 29 sanayi sektöründen 19’unun bu yılın Ocak ayında ülke ekonomisine ilişkin beklentilerinin kötümser olduğunu ortaya koydu. 2020 yılının Temmuz ayından bu yana ilk kez sanayi sektörlerinin çoğunun beklentilerinin kötümser olduğu gözlendi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında 19 sanayi sektöründen 10’unun beklentileri kötümser olarak açıklanmıştı.

Kötümser beklentilerin en çok olduğu sektörler arasında bilgisayar ve elektronik aletler, plastik ürünler, ahşap ürünler, makine ve ekipman sektörleri yer alıyor.

İyimser beklentilerin en çok olduğu sektörler ise farmasötik ürünler, makine ve ekipman onarım, bakım ve kurulum, altyapı hizmetleri ve metal olmayan madeni ürünler sektörleri olarak görülüyor.