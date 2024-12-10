Brezilya yüksek mahkemesi Ternium’un CSN’e yapacağı ödemeyi azalttı

Brezilya yüksek mahkemesi, Usiminas’ın 2011 yılında Ternium tarafından satın alınması kapsamında doğan birlikte satın alma hakları doğrultusunda Ternium’un CSN’e ne kadar ödeme yapması gerektiğini açıkladı.

Yeni hesaplamayla birlikte ödeme %38 düşüşle 3,1 milyar BRL’ye (455,9 milyon $) çekildi. Ternium’un ödemesi gereken miktar 2,6 milyar BRL olarak, Usiminas’ı kontrol ettiği iddia edilen grubun başka bir üyesi olan Tenaris Confab’ın ödemesi gerek miktar ise 548 milyon BRL olarak belirlendi.

Ternium, ödeme miktarının düşürülmesine rağmen bu karara itiraz edeceğini ve gerekirse bir yüksek mahkemeye taşıyacağını ifade etti.