Brezilya yeni bir doğal gaz boru hattı inşa edebilir

Cuma, 05 Nisan 2024 10:05:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın doğal gazının çoğunluğunu tedarik ettiği Bolivya’da doğal gaz üretiminin düşmesiyle birlikte Arjantin’in Vaca Muerta bölgesinde bulunan kaya gazı rezervleri Brezilya’nın doğal gaz sorununu çözebilir.

Bolivya ve Brezilya arasındaki boru hattı kapasitesinin yalnızca %60’ı kullanılırken 2029 yılına kadar Bolivya’nın doğal gaz ihracatını tamamen durdurması bekleniyor.

Arjantin’deki kaya gazının Brezilya’ya aktarılması ise tahmini olarak 700 km uzunluğunda bir boru hattının gerekli olduğu bildirilirken bu boru hattının inşaatında 36 inç çaplı ve 18 mm kalınlığında yaklaşık 290.000 mt kalın levha kullanılacağı tahmin ediliyor.

Analistler, Arjantin’den Brezilya’ya doğal gaz akışının önümüzdeki sene Arjantin’de talebin zayıflayacağı dönemde başlayabileceğini ifade etti.