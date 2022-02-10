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Brezilya ve ABD çelik kotalarını görüşüyor

Perşembe, 10 Şubat 2022 10:48:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya hükümeti temsilcilerinin ABD’nin Brezilya’dan ithal çeliğe uyguladığı kotaya ilişkin görüşmelere başladığı öğrenildi.

Yetkililer iki ülkenin de üretim zincirlerinin birbirlerini tamamlamasına bağlı olarak çelik sektöründe Brezilya’nın ABD’nin önemli bir ortağı olduğunun hatırlatıldığı belirtildi.

Brezilya her yıl ABD’ye 2,3 milyar $’lık çelik ihracatı yapıyor. Söz konusu ihracatın %85’ini yarı mamuller oluşturuyor ve ABD’li üreticiler ithal yarı mamulü nihai mamul üretiminde kullanıyor. ABD Brezilya’dan ithal çeliği çeyreklik kotaya ve kotayı geçen tonajı %25 oranındaki 232. Madde vergilerine tabi tutuyor. 2018 yılında getirilen 232. Madde vergilerinin ardından ABD ve Brezilya kota sistemine geçmişti.

Brezilya ABD’nin yakın zaman önce Avrupa Birliği ve Japonya ile imzaladığı kotaya tabi vergi sistemi anlaşmalarının mevcut kota sistemine ilişkin müzakereleri kolaylaştırmasını bekliyor.


Etiketler: Brezilya  çelik üretimi  Güney Amerika  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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