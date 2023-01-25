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Brezilya ülke dışındaki projelere finansman sağlayacak

Çarşamba, 25 Ocak 2023 09:32:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, Brezilya Kalkınma Bankası BNDES’in ülke dışındaki mühendislik projelerine yeniden finansman sağlamaya başlayabileceğini duyurdu.

Lula, BNDES’in Techint’in Arjantin’deki Vaca Muerta doğal gaz boru hattı projesine finansman sağlayabileceğini söyledi. Söz konusu boru hattı Patagonya’daki Vaca Muerta kaya gazı rezervlerini Buenos Aires’e bağlayacak.

BNDES’in proje için 689 milyon $ seviyesinde yer alan bir önceki beklentilere kıyasla 820 milyon $ finansman sağlayacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu finansmanın mali krizin yaşandığı, yıllık enflasyon oranının %100 seviyesini gördüğü ve döviz krizinin olduğu Arjantin merkezli projenin hayata geçirilmesini sağlayabilecek çözüm olduğu konuşuluyor.

Brezilyalı politikacılar, bankanın diğer Latin Amerika ülkelerine geçmişte verdiği benzer krediler geri ödenmediği için karara karşı çıkmaya devam ediyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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