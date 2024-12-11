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Brezilya sanayi sektörü Ekim ayında performansını artırdı

Çarşamba, 11 Aralık 2024 09:19:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’da sanayi faaliyetlerinden elde edilen gelirin Ekim ayında kayda değer bir artış gösterdiği ve Ağustos ile Eylül aylarında kaydedilen gerilemenin son bulduğu görüldü.

Çalışma saatlerinde orta seviyede artış olurken kapasite kullanım oranları düştü.

Ekim ayında istihdama yönelik endeksler yatay seyrederken, sanayi sektörünün gelirini geçtiğimiz aya kıyasla %3,1 artırdığı kaydedildi. Bununla birlikte aynı kıyasla çalışma saatleri %0,7 ve istihdam oranı %0,1 artış kaydederken ortalama maaşlar ve toplam ödenen maaş miktarı %0,2 düşüş kaydetti.

Yıllık bazda ise sanayi sektörünün geliri %15,3, çalışma saatleri %8,3, istihdam oranı %3 ve toplam ödenen maaş %2,3 artış gösterirken, ortalama maaşlar %0,7 geriledi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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