﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya sanayi sektörlerinde üretim Kasım ayında yükseldi

Perşembe, 19 Ocak 2023 10:02:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayi sektörlerinde satışlar, maaşlar ve ortalama kârlılık geçtiğimiz yılın Kasım ayında artış gösterdi.

Kasım ayında satışlar aylık %1,4 ve yıllık %9,9 artarken, yılın ilk 11 ayında yıllık %2,7 yükseldi.

Söz konusu ayda mesai saatleri aylık %0,1, yıllık %1,3 ve Ocak-Kasım döneminde yıllık %2,8 artarken, istihdam aylık %0,1, yıllık %0,8 ve Ocak-Kasım döneminde yıllık %1,6 yükseldi. Ayrıca ortalama maaşlar aylık %1, yıllık %6 ve geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında %1,7 artış kaydetti.

Aynı ayda kapasite kullanım oranı bir önceki ay kaydedilen %80,2’ye ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen %81,2’ye kıyasla %80,3 oldu.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın manganez cevheri ihracatı Aralık ayında yeniden düştü

19 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’dan Güney Amerika ülkelerine verilen inşaat demiri fiyatları yine arttı

18 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı slab fiyatları artmaya devam etti

18 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal’in CSP devralımı Brezilya’da olumlu karşılandı

17 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları geçen haftaki sert artışın ardından düştü

17 Oca | Hurda ve Hammadde

Brezilya’dan ABD’ye hafifçe yüksek seviyeden pik demir satışı yapıldı

16 Oca | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları yine arttı

16 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ekonomik güven endeksi Ocak ayında kötümser seviyede

13 Oca | Çelik Haberler

Brezilya Rekabet Kurumu ArcelorMittal’in CSP devralımına onay verdi

13 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın çelik levha ihracatı Aralık ayında yeniden arttı

13 Oca | Çelik Haberler