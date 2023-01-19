Brezilya sanayi sektörlerinde üretim Kasım ayında yükseldi

Perşembe, 19 Ocak 2023 10:02:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayi sektörlerinde satışlar, maaşlar ve ortalama kârlılık geçtiğimiz yılın Kasım ayında artış gösterdi.

Kasım ayında satışlar aylık %1,4 ve yıllık %9,9 artarken, yılın ilk 11 ayında yıllık %2,7 yükseldi.

Söz konusu ayda mesai saatleri aylık %0,1, yıllık %1,3 ve Ocak-Kasım döneminde yıllık %2,8 artarken, istihdam aylık %0,1, yıllık %0,8 ve Ocak-Kasım döneminde yıllık %1,6 yükseldi. Ayrıca ortalama maaşlar aylık %1, yıllık %6 ve geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında %1,7 artış kaydetti.

Aynı ayda kapasite kullanım oranı bir önceki ay kaydedilen %80,2’ye ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen %81,2’ye kıyasla %80,3 oldu.