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Brezilya sanayi sektörlerinde üretim 2022 yılında hafifçe azaldı

Pazartesi, 06 Şubat 2023 09:32:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Ulusal Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayi sektörlerinde üretim 2022 yılında yıllık %0,7 düştü.

2021 yılı ile kıyaslandığında sermaye malları üretimi %0,3, ara malların üretimi %0,7 ve tüketim mallarının üretimi %0,8 azaldı.

Geçtiğimiz yıl madencilik, metal ürünler, çelik, makine ve elektrik malzemeleri ve plastik ve kauçuk ürünler sektörlerinde üretimin azalması söz konusu düşüşte etkili oldu.

Biyoyakıt dahil olmak üzere petrol sektörü, gıda, otomotiv, kimyasal ürünler, kağıt hamuru ve kağıt ve içecek sektörlerinde üretim ise artış gösterdi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında sanayi sektörlerinde üretim bir önceki aya kıyasla değişmedi ve yıllık %1,3 azaldı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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