Brezilya sanayi sektörlerinde üretici fiyat endeksi Ağustos ayında düştü

Perşembe, 29 Eylül 2022 09:27:57 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Ulusal İstatistik Kurumu IBGE tarafından yayımlanan verilere göre, sanayi sektörlerinde üretici fiyat endeksi bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %3,11 düşüş gösterdi ve söz konusu düşüş 2014 yılından bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu endeks Ağustos ayına kadar olan son 12 aylık süre içerisinde Temmuz ayında kaydedilen %17,94 artışa kıyasla %12,16 arttı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise endeks yıllık %7,91 yükseldi.

Petrol rafineri ve biyoyakıt sanayinde meydana gelen %6,99 düşüş üretici fiyat endeksindeki 0,95 puanlık düşüşte etkili oldu.

Ayrıca madencilik ve ana metaller sektörleri üretici fiyat endeksinde sırasıyla 0,79 ve 0,25 puanlık düşüşe yol açtı.