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Brezilya sanayi sektörlerinde satışlar, istihdam ve kârlılık Haziran ayında arttı

Cuma, 05 Ağustos 2022 10:03:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu CNI tarafından yapılan açıklamada, ülkede sanayi faaliyetlerinin bu yılın Haziran ayında artarak yılın başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördüğü belirtildi.

CNI sanayi sektörlerinin bir kısmının kapasite kullanım oranlarında önemli bir değişikliğe gitmeden hammadde arzında meydana gelen sıkıntıları en aza indirdiğini ve istihdam ile kârlılığı artırdığını ifade etti.

Söz konusu ayda sanayi sektörlerinde satışlar aylık %0,9 artış gösterirken, çalışma saatleri değişiklik göstermedi ve istihdam %0,4 yükseldi. Ayrıca toplam maaşlar %2,4 ve ortalama maaşlar %1,9 artış kaydetti.

Aynı ayda kapasite kullanım oranı Mayıs ayında kaydedilen %80,7 seviyesine kıyasla %80,4 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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