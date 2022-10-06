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Brezilya sanayi sektörlerinde istihdam ve kâr Ağustos ayında azaldı

Perşembe, 06 Ekim 2022 09:31:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya sanayi göstergeleri bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla zayıfladı.

Sanayi sektörlerinde toplam maaşlar ve ortalama maaşlar Temmuz ayına kıyasla düşerken, satışlar artış gösterdi ancak söz konusu artış hızı önceki aylara kıyasla daha yavaş oldu.

Öte yandan sanayi sektörlerinde çalışma saatleri aylık %3,5 ve yıllık %9,2 yükseldi.

Söz konusu ayda, göstergeler zayıflasa da geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen seviyelerin çok üzerinde yer aldı. Bu yılın ilk sekiz ayında ise toplam satışlar hariç tüm göstergeler yıllık bazda yükseldi.

Aynı ayda, sanayi sektörlerinde kapasite kullanım oranı %79,9 seviyesinde kaydedildi ve söz konusu seviye geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen en yüksek seviye olan %83,5’in altında yer aldı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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