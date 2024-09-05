Brezilya merkezli CSN Petrobras’tan doğal gaz temin edecek

Brezilya merkezli devlete ait enerji şirketi Petrobras, Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderúrgica Nacional’ın (CSN) Rio de Janeiro’da bulunan çelik tesisine doğal gaz tedarik etmek üzere bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Söz konusu sözleşme, şirketler arasında uzun vadeli bir ilişki ve şirketlerin karbondan arındırma hedeflerine paralel olarak yeni fırsatlar yaratılmasına odaklanıyor.

Petrobras ve CSN, doğal gazın enerji geçiş hedeflerine göre kullanılmasına yönelik optimizasyonlar geliştirecek. Petrobras ile yapılan sözleşme, CSN’nin Volta Redonda’da bulunan President Vargas enerji santralinin doğal gaz piyasasına girmesinin önünü açıyor.

CSN’nin Enerji Direktörü Rogério Pizeta, “Bu sözleşmeyle CSN, serbest piyasada faaliyet gösteren ve ülkenin önde gelen endüstriyel doğal gaz tüketicisi haline geldi,” şeklinde konuştu.