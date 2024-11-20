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Brezilya Menkul Kıymetler Komisyonu CSN’e karşı Ternium’u destekledi

Çarşamba, 20 Kasım 2024 09:20:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya yüksek mahkemesinin talebi üzerine Usiminas ile CSN arasındaki davaya yönelik açıklama yapan Brezilya Menkul Kıymetler Komisyonu, 2011’de Ternium’un CSN’in sermaye hisselerini alması sonrasında Usiminas’ın kontrolünün değişmediğin ifade etti.

Komisyona göre Ternium, Usiminas’ın hisselerinin yalnızca %27,7’sini aldığı için yönetim değişikliği olmadı.

Brezilya yönetmeliklerine göre çoğunluk hisselerinin satın alınmasıyla birlikte şirketin kontrolünün el değiştirmesi ve azınlık hissedarlarının da birlikte satın alma hakkına sahip olması gerekiyor.

2011 yılında Usiminas’ın hissedarlarından biri olan CSN, Ternium’un üstü kapalı bir şekilde Usiminas’ı satın aldığını iddia ederek birlikte satın alma hakkı doğduğunu ileri sürmüştü.

Analistlere göre yüksek mahkeme şirketler arasındaki davada Ternium lehine karar verecek.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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