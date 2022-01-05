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Brezilya madencilik sektörü yatırımları 2025 yılına kadar 34 milyar $’ı geçecek

Çarşamba, 05 Ocak 2022 09:55:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Maden ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, madencilik sektörü yatırımlarının 2025 yılına kadar 198 milyar BRL (34,9 milyar $) seviyesine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Bakanlık, şirketlerin madencilik haklarını teminat olarak kullanarak madencilik sektörüne fon sağlanmasını teşvik edecek bir politikayı devreye almayı planladığını bildirdi.

Öte yandan, 2021 yılında hükümetin madencilik vergisinden 9,5 milyar BRL (1,6 milyar $) kazanç sağladığı öğrenildi.

Ayrıca, Ulusal Madencilik Planı kapsamında madencilik projelerinin artırılmasının planlandığı da vurgulandı.


Etiketler: Brezilya  yatırım  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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