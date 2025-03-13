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Brezilya ile Arjantin arasında 600 km’lik doğal gaz boru hattı inşa edilecek

Perşembe, 13 Mart 2025 10:59:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Enerji Araştırma Dairesi (EPE) ulusal doğal gaz boru hattı genişletme projelerinin arasında Uruguaiana ve Porto Alegre şehirlerini bağlayacak 600 km’lik bir hattı dahil etti.

Bu boru hattı Arjantin’in güneyindeki Vaca Muerta yatağından kayaç gazı ithalatını artırmak için kullanılacak.

Kaynaklara göre 24 inç çaplı ve 18 cm kalınlığındaki boru hattı için tahmini olarak 165.000 mt çelik levha gerekecek.

EPE’ye göre boru hattı için ülkenin kalkınma bankası BNDES’ten 6,83 milyar BRL (1,18 milyar $) yatırım alınacak.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika 

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