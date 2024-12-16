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Brezilya-Çin arası navlun ücreti 2024 yılının en düşük seviyesine geriledi

Pazartesi, 16 Aralık 2024 10:32:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya'nın güneydoğu eyaleti Espírito Santo'daki Tubarão limanı ile Çin'deki Qingdao limanı arasındaki navlun ücreti bu hafta 17,48$/mt'a gerileyerek 2024'ün en düşük seviyesine ulaştı.

Banchero Costa raporuna göre piyasada güvenin bozulması, sınırlı talep ve yüksek arz, navlunu geçen haftaki 20,05$/mt seviyesinden aşağı çekti. Navlun üç hafta önce 25,78$/mt, Mart ayında ise yılın en yüksek seviyesi olan 31$/mt seviyesinde yer almıştı.

Öte yandan Brezilya'da %65 tenörlü yüksek kaliteli demir cevheri fiyatları geçtiğimiz haftayı 9 Aralık tarihindeki 120$/mt CFR Çin seviyesine kıyasla çok değişmeyerek 119$/mt CFR Çin seviyesinden kapattı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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