﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya çelik sektörü bu yıl iyi bir performans gösterdi

Cuma, 02 Aralık 2022 10:13:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği (IABr), görünür çelik tüketiminin 23,3 milyon mt, iç piyasaya yapılan satışların 20,2 milyon mt ve çelik üretiminin 34,6 milyon mt seviyelerine çıkmasıyla birlikte 2022’nin son 10 yılın en iyi dördüncü yılı olduğunu belirtti. Ancak söz konusu seviyeler geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında düşüş göstermiş oldu.

2019 yılıyla kıyaslandığında görünür çelik tüketimi %12,5 ve iç piyasaya yapılan satışlar %9,5 arttı.

IABr Başkanı Jefferson de Paula, sonuçların olumlu olduğunu ve Brezilya çelik sektörünün gücü ile büyüme yolunda ilerleme kapasitesini gösterdiğini ifade etti.

Birlik çelik ihracatının bu yıl içerisinde geçtiğimiz yıla kıyasla %12,3 artış göstermesini, ithalatın ise %34,1 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesine gerilemesinin beklendiğini söyledi.

Önümüzdeki yıl çelik satışlarının %1,9, görünür çelik tüketiminin %1,5, ham çelik üretiminin %2, ihracatın %2,1 ve ithalatın %2,3 artacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın gayrisafi yurt içi hasılası üçüncü çeyrekte büyüdü

02 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları düştü

30 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı Ocak sevkiyatlı slab fiyatları sabit

30 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Gerdau yenilenebilir enerji üretmek için ortaklık kurdu

29 Kas | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları arttı

29 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe arttı

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Brezilyalı pik demir tedarikçileri fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı

25 Kas | Hurda ve Hammadde

Brezilya inşaat sektörünün performansı Ekim ayında düştü

24 Kas | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı Ocak sevkiyatlı slab fiyatları düştü

24 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın yassı mamul satışları Ekim ayında azaldı

23 Kas | Çelik Haberler