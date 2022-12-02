Brezilya çelik sektörü bu yıl iyi bir performans gösterdi

Cuma, 02 Aralık 2022 10:13:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr), görünür çelik tüketiminin 23,3 milyon mt, iç piyasaya yapılan satışların 20,2 milyon mt ve çelik üretiminin 34,6 milyon mt seviyelerine çıkmasıyla birlikte 2022’nin son 10 yılın en iyi dördüncü yılı olduğunu belirtti. Ancak söz konusu seviyeler geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında düşüş göstermiş oldu.

2019 yılıyla kıyaslandığında görünür çelik tüketimi %12,5 ve iç piyasaya yapılan satışlar %9,5 arttı.

IABr Başkanı Jefferson de Paula, sonuçların olumlu olduğunu ve Brezilya çelik sektörünün gücü ile büyüme yolunda ilerleme kapasitesini gösterdiğini ifade etti.

Birlik çelik ihracatının bu yıl içerisinde geçtiğimiz yıla kıyasla %12,3 artış göstermesini, ithalatın ise %34,1 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesine gerilemesinin beklendiğini söyledi.

Önümüzdeki yıl çelik satışlarının %1,9, görünür çelik tüketiminin %1,5, ham çelik üretiminin %2, ihracatın %2,1 ve ithalatın %2,3 artacağı tahmin ediliyor.