Brezilya bazı çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergisini sıfırlayacak

Brezilya hükümetinin geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde %12,85 artış gösteren enflasyon oranını düşürmek amacıyla 11 ürüne uygulanan ithalat vergisini sıfırlaması bekleniyor.
Söz konusu ürünler arasında %12 oranında ithalat vergisine tabi inşaat demiri, filmaşin ve profil gibi inşaat sektöründe kullanılan ürünler yer alıyor.
Ülkede yerel çelik fiyatları geçtiğimiz ay %20 artırılmıştı. Önümüzdeki günlerde fiyatların daha da artırılması bekleniyor.
Yerel üreticilerden biri, yerel uzun mamul fiyatlarıyla ithal ürünler arasında vergiler dahil %16 ve yerel ile ithal sıcak sac fiyatları arasında %26 fark bulunduğunu söyledi.