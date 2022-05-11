Brezilya bazı çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergisini sıfırlayacak

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 10:18:53 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya hükümetinin geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde %12,85 artış gösteren enflasyon oranını düşürmek amacıyla 11 ürüne uygulanan ithalat vergisini sıfırlaması bekleniyor.

Söz konusu ürünler arasında %12 oranında ithalat vergisine tabi inşaat demiri, filmaşin ve profil gibi inşaat sektöründe kullanılan ürünler yer alıyor.

Ülkede yerel çelik fiyatları geçtiğimiz ay %20 artırılmıştı. Önümüzdeki günlerde fiyatların daha da artırılması bekleniyor.

Yerel üreticilerden biri, yerel uzun mamul fiyatlarıyla ithal ürünler arasında vergiler dahil %16 ve yerel ile ithal sıcak sac fiyatları arasında %26 fark bulunduğunu söyledi.