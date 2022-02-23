Bosch Reutlingen’de yarı iletken çip üretim tesislerine yatırım yapacak

Çarşamba, 23 Şubat 2022 13:43:53 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli Bosch Group devam eden küresel çip sıkıntısıyla mücadele etmek ve şirketin rekabetçi konumunu güçlendirmek için Reutlingen’de yeni yarı iletken çip üretim tesislerine 250 milyon €’nun üzerinde yatırım yapacağını açıkladı.

Bu ek kapasite Reutlingen tesisinde halihazırda mevcut olan teknolojiyle üretim gerçekleştirecek. Bosch ayrıca mevcut enerji tesisini genişletiyor ve hem yeni hem de mevcut üretim alanlarına hizmet veren medya tedarik sistemleri için ek bir bina inşa edecek. Yeni üretim alanının 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Genişletme şirketin mobilite uygulamalarında kullanılan çiplere yönelik devamlı artan talebi karşılamasını sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında şirket Almanya’nın Dresden ve Reutlingen şehirlerinde ve Malezya’nın Penang kentindeki yarı iletken çip faaliyetlerini genişletmek için 2022 yılında 400 milyon €’dan fazla harcama yapacağını belirtmişti.