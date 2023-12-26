Klöckner daha yüksek katma değerli ürünlere odaklanmak için dört emtia dağıtım işletmesini satacak

Salı, 26 Aralık 2023 09:59:45 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Klöckner & Co, Avrupa’da bulunan dört emtia dağıtım şirketini satmayı planladığını ve İspanyol madenci Hierros Añon S.A.'dan alımla ilgili tüm şart ile koşulları içeren bir teklif aldığını açıkladı. İşletmeler Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika'da bulunuyor ve 30 Eylül 2023 itibarıyla yaklaşık 1.500 kişiyi istihdam ediyor.

Söz konusu satışla Klöckner katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere sahip birimlerine öncelik verebilecek. Klöckner gelecekte en büyük pazarı olan Kuzey Amerika’daki varlığının büyümesine ve Almanya, Avusturya ile İsviçre’deki cazip Avrupa faaliyetlerine odaklanmaya devam edecek. Teklifin kabul edilmesinin ardından satışın 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.