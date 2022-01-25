Borusan Mannesmann Romanya tesisi için arazi satın aldı

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, Romanya’da kuracağı yeni boru işleme tesisi için Ploieşti şehrinde €805,000 değerinde arazi satın aldı.
Söz konusu tesis ağırlıklı olarak Avrupa’daki otomotiv müşterileri için üretim yapacak.
SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 8 milyon $’lık yatırım harcaması öngörülen yeni tesis şirketin Avrupa’daki ikinci yatırımı olacak.
Öte yandan, 2001 yılında Borusan Mannesmann İtalya’da bulunan Vobarno soğuk çekme boru tesisini satın almıştı.