Borusan Mannesmann Romanya tesisi için arazi satın aldı

Salı, 25 Ocak 2022 11:25:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, Romanya’da kuracağı yeni boru işleme tesisi için Ploieşti şehrinde €805,000 değerinde arazi satın aldı.

Söz konusu tesis ağırlıklı olarak Avrupa’daki otomotiv müşterileri için üretim yapacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 8 milyon $’lık yatırım harcaması öngörülen yeni tesis şirketin Avrupa’daki ikinci yatırımı olacak.

Öte yandan, 2001 yılında Borusan Mannesmann İtalya’da bulunan Vobarno soğuk çekme boru tesisini satın almıştı.