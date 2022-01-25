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Borusan Mannesmann Romanya tesisi için arazi satın aldı

Salı, 25 Ocak 2022 11:25:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, Romanya’da kuracağı yeni boru işleme tesisi için Ploieşti şehrinde €805,000 değerinde arazi satın aldı.

Söz konusu tesis ağırlıklı olarak Avrupa’daki otomotiv müşterileri için üretim yapacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 8 milyon $’lık yatırım harcaması öngörülen yeni tesis şirketin Avrupa’daki ikinci yatırımı olacak.

Öte yandan, 2001 yılında Borusan Mannesmann İtalya’da bulunan Vobarno soğuk çekme boru tesisini satın almıştı.


Etiketler: yatırım  Borusan Mannesmann  borular  Avrupa  çelik üretimi  boru  |  benzer haberler »


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