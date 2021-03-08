Borusan Mannesmann 2020’de net zarar açıkladı

Pazartesi, 08 Mart 2021 11:16:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, 2020 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında şirket, önceki yıl kaydedilen 65,70 milyon TL net kâra karşılık 10,66 milyon TL net zarar açıklarken, söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri ise yıllık %18,3 düşüşle 3,73 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının ikinci yarısında çoktan siparişi alınmış satışlarda kotadan dolayı vergiye maruz kalınması nedeniyle kâr elde edilemedi.

Borusan Mannesmann, 2020 yılında, birinci kalite çelik boru satışlarının Corona virüsü salgını sebebiyle yıllık bazda %21 azalarak 525.000 mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Şirket birinci kalite çelik boru satışlarının %64’ünü küresel piyasalara yönlendirdiğini bildirdi. Özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde edilen cironun toplam birinci kalite satış cirosu içindeki payı ise %74’e ulaşırken, yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satış cirosu, söz konusu dönemde toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %31’ini oluşturdu. Şirketin söz konusu dönemde yüksek katma değerli spiral kaynaklı boru satış cirosu toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %13’ünü oluşturdu. Otomotiv sektörüne yönelik çelik boru satışları Avrupa pazarındaki durgunluk ve iç piyasada talepteki yavaşlama nedeniyle bir önceki yılın bir miktar gerisinde kaldı. Şirketin yılın tamamında otomotiv sektörüne yönelik gerçekleşen cirosu ise toplam birinci kalite satış cirosunun içinde %21 paya sahip oldu.

Şirket söz konusu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarının toplam 167,24 milyon TL değerinde olduğunu bildirdi. Borusan ayrıca, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin 232. Madde uyarınca Türkiye’ye uygulanan %25’lik ek çelik vergisinin geri ödenmesi kararının temyizde olduğunu ve yürütmeyi durdurma başvurusunun kabul edilmediğini belirtti. Boru üreticisi, ABD gümrük otoritesinden 11,7 milyon $ geri aldı.