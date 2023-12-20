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Borusan Boru Gemlik tesisini başka ülkeye taşımayı planlıyor

Çarşamba, 20 Aralık 2023 11:56:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Boru, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı açıklamasında şirketin Gemlik tesislerinde büyük çaplı boruların üretiminde kullanılan makine ve ekipmanın direkt yatırım veya ortaklık yoluyla kısmen ve tamamen ABD’de bulunan tesislerine taşınması ya da potansiyel alıcılara tesis olarak satılmasını değerlendirdiğini bildirdi.

Borusan, bu kararın sebepleri olarak büyük çaplı borularda Türkiye ve yakın coğrafyalardaki arz fazlası ve yurt dışı piyasalarda giderek güçlenen korumacılık politikalarını işaret etti. Ayrıca yakın/orta vadede yürürlüğe girebilecek sınırda karbon vergisi gibi düzenlemelerin uluslararası rekabeti daha da kısıtlayıcı hale getireceğine yönelik beklentiler de söz konusu adımların atılmasında etkili oldu. Bahsedilen makine ve ekipmanın 2023 yılının Nisan ayında satın alınan ABD merkezli Berg Pipe tesislerine taşınabileceği belirtildi.  

Borusan Boru, yaklaşık 1.700 çalışanı ile 1 milyon mt’un üzerinde üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Boru Borular ABD Avrupa Çelik Üretimi Borusan Boru 

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