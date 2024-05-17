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Borçelik Bursa’da soğuk haddeleme ve galvanizleme tesisi kuracak

Cuma, 17 Mayıs 2024 14:28:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı soğuk haddeleme ve galvanizleme tesisi projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 9,8 milyar TL olan proje kapsamında yıllık 1,8 milyon mt kapasiteli sürekli asitleme ve haddeleme hattı ile yıllık 550.000 mt kapasiteli sürekli galvanizleme ve tavlama hattı kurulacak. Tesisin inşaat aşamasında 50, işletme aşamasında ise 340 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Borçelik 

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