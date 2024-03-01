Borusan Holding önümüzdeki üç yılda 1,4 milyar $ yatırım yapacak

Cuma, 01 Mart 2024 11:57:17 (GMT+3) | İstanbul

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Borusan Holding’in CEO’su Erkan Kafadar, şirketin önümüzdeki 3 yıl boyunca toplamda 1,4 milyar $’lık yatırım yapacağını, 63 milyar TL’ye karşılık gelen söz konusu yatırımın 31,2 milyar TL’sinin üretime ve 9,5 milyar TL’sinin enerji sektörüne yönelik olduğunu belirtti.

Toplam yatırımın 20,8 milyar TL’sini Borçelik’in Gemlik tesisine 500.000 mt’luk yeni bir kaplama tesisi kurmak üzere ayırmayı planladıklarını ifade eden Kafadar, söz konusu tesisin üretimiyle ithalatın ikame edileceğini söyledi. Ağırlıklı olarak büyüyen otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik üretim yapacak olan tesisin Borçelik’e minimal ek yatırım yapma imkânı vereceğini, 2000 yılından önce kurulan tüm hatların yenilenerek daha modern hale getirileceğini ifade etti.

Şirket ayrıca rüzgâr ve güneş enerjisi projelerine de yatırım yaparak ülkedeki rüzgâr enerjisi üretiminin yaklaşık %6’sını karşılamayı planlıyor. Buna ek olarak Borusan CEO’su Saros santralinin ülkenin en büyük rüzgâr enerjisi-güneş enerjisi hibrit santrallerinden biri olacağını belirtti.