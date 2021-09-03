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Bolivyalı ESM demir cevheri ihracatını artırmak için elektrik tedarik anlaşması imzaladı

Cuma, 03 Eylül 2021 12:05:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bolivya hükümetine bağlı Empresa Siderurgica del Mutun (ESM), demir cevheri ve çelik üretim tesisine elektrik tedarik edebilmek amacıyla devlete bağlı elektrik dağıtım şirketi ENDE ile anlaşma imzaladı.

ENDE, şirkete ait El Mutun demir cevheri ve çelik üretim tesisine elektrik tedarik edecek. Söz konusu anlaşmanın, hükümetin, demir cevheri ihracatını artırma girişiminin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Bolivya Enerji Bakanı Ramiro Guzman, “Elektrik tedarik anlaşması sayesinde, demir cevheri ihracatına yönelik üretim artacak. Başlangıçta, demir cevheri üretim kapasitemizi aylık 100.000 mt’a, ardından 200.000 mt’a çıkarmak için yöneticimiz ve teknisyenlerimizle görüşmeler yaptık,” açıklamasını yaptı.

Elektrik tedarik anlaşmasının iki yıl geçerli olması beklenirken, süresinin uzatılabileceği öğrenildi. Bolivya hükümeti, bu yılın başında, ESM’nin tesisindeki inşaat çalışmalarının 2022 yılının sonuna kadar tamamlanabileceğini açıklamıştı.


Etiketler: Bolivya  hammaddeler  Güney Amerika  demir cevheri  |  benzer haberler »


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