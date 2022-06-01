Bolivyalı El Mutun’un demir cevheri ihracat tonajı sabit kalırken fiyatları yükseldi

Çarşamba, 01 Haziran 2022 10:40:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Bolivyalı demir cevheri ve çelik üreticisi Empresa Siderurgica del Mutun’un (ESM) demir cevheri ihracatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde, geçtiğimiz yılın tamamında kaydedilene kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 90.000 mt seviyesinde yer aldı.

Şirket geçtiğimiz yıl Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Brezilya’ya demir cevheri ihraç ederken, bu yıl müşteri portföyüne Polonya ve ABD’yi de dahil etti.

Geçtiğimiz yıl ortalama ihracat fiyatı 19.35$/mt FOB seviyesinde yer alırken, bu yıl Avustralya ve Brezilya’ya kıyasla tonajların düşmesi nedeniyle 29,03$/mt FOB’a yükseldi.