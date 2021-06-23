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Bolivyalı ESM 15 aylık gecikmenin ardından inşaat çalışmalarına yeniden başladı

Çarşamba, 23 Haziran 2021 10:05:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bolivya Madencilik Bakanlığı, Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) demir cevheri ve çelik üretim kompleksindeki inşaat çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, inşaat çalışmalarının bu yılın Mart ayında yeniden başlatılması bekleniyordu.

Bakan Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán, 15 aylık gecikme için eski devlet başkanını suçladı. Guzmán, inşaat çalışmalarının 2023 yılında tamamlanmasını ve tesisin 2023 yılının sonunda faaliyete geçmesini beklediğini ifade etti.

Bolivya hükümeti bu yılın başında, inşaat çalışmalarının 2022 yılının sonuna doğru tamamlanabileceğini açıklamıştı. Söz konusu çalışmaların başta 2017 yılında başlatılması beklenirken, 2018 yılının Haziran ayına ertelendiği haberi verilmişti.

Sinosteel, 2018 yılının Temmuz ayında ön çalışmalarını başlatmıştı. Kompleksin yıllık 650.000 mt demir cevheri zenginleştirme kapasitesi olacak ve bu kapsamda yıllık 400.000 mt pelet ile 250.000 sünger demir üretimi gerçekleştirilecek.


Etiketler: pelet  demir cevheri  çelik üretimi  hammaddeler  Güney Amerika  sünger demir  Bolivya  |  benzer haberler »


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