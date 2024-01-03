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El Mutun’un demir cevheri ihracatı 2023 yılında düştü

Çarşamba, 03 Ocak 2024 09:14:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bolivyalı demir cevheri ve çelik şirketi Empresa Siderurgica del Mutun (ESM), 2023 yılında 2022’de ihraç edilen demir cevheri tonajının yarısı kadar olmak üzere 130.000 mt demir cevheri ihraç ettiğini açıkladı.

Şirketin CEO’su Jorge Alvarado Rivas, bu düşüşün yüksek navluna ve Paraguay Nehri’nden Atlas Okyanusu’ndaki limanlara demir cevheri taşıyan gemilerin bulunurluğunun düşük olmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Rivas, bu sert düşüşe rağmen ihracat tonajının 2022 yılından önce kaydedilen seviyelere yakın olduğunu ve 2022 yılında yapılan demir cevheri ihracatının normal koşullara göre çok yüksek olduğunu belirtti.

Rivas’a göre şirket 2024 yılında demir cevheri ihracatını artırmak amacıyla İsviçre merkezli Glencore’un Bolivya birimi ve Brezilyalı maden şirketi Mineração ile bağlantı kurduğunu, bu yıl içinde ihracatın 600.000 mt’a ulaşabileceğini ifade etti.

El Mutun’un demir cevheri rezervinin 40 milyar mt seviyesinde yer aldığı ve bu konuda dünya birincisi olduğu tahmin ediliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Bolivya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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