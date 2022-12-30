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Bolivyalı El Mutun demir cevheri üretim kapasitesini artıracak

Cuma, 30 Aralık 2022 09:30:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bolivya’nın Santa Fe şehrinde inşası devam eden devlete bağlı çelik ve demir cevheri kompleksi Empresa Siderurgica del Mutun (ESM), tesiste kurulumu yapılacak cevher kırıcı ve klasifikatörün ilk parçalarını teslim aldı.

Crown Ltda.’dan 2,7 milyon $’a sipariş edilen ekipmanlar sayesinde kompleksin üretim kapasitesinin tam kapasiteyle faaliyet gösterdiğinde aylık 100.000 mt seviyesine çıkması bekleniyor.

Montajının üç ay sürmesi beklenen söz konusu ekipmanlar 10-40 mm parça cevher üretimine odaklanacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Bolivya Güney Amerika 

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