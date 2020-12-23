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BMZ hortum teli üretimini geliştirdi

Çarşamba, 23 Aralık 2020 17:16:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ), yüksek mukavemetli iki yeni tip hortum teli üretimine başladığını açıkladı. Buna göre, şirket, Polonya ve Avusturya’daki müşterilerine üretilen ilk 0,56 mm ve 0,3 mm çapındaki hortum teli sevkiyatlarını gerçekleştirdi. BMZ yalnızca Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen üretimi aşarak bu yılın rekor seviyesi olan 3.300 mt tel üretti. Bu rekor üretim 2 No’lu tel imalathanesindeki bir tesisinde gerçekleştirilen bakım çalışmalarından kaynaklandı.  

Şirket, farklı mukavemet özelliklerine sahip 0,15-0,8 mm çapında 40 çeşit hortum teli üretme kapasitesine sahip.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, BMZ’nin hortum teli ihracatından elde ettiği gelir, özellikle Singapur, Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere 16 ülkeye yapılan sevkiyatlarla 24 milyon $’a ulaştı.


Etiketler: tel  Beyaz Rusya  BDT  üretim  uzun ürünler  BMZ  |  benzer haberler »


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