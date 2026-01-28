Bisalloy Steels, MIRAS Steel Trade ortaklığıyla Avrupa’daki varlığını güçlendiriyor

Avustralya merkezli su verilmiş ve temperlenmiş zırh levhası üreticisi Bisalloy Steels, Avrupa pazarlarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Romanya merkezli MIRAS Steel Trade ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

İş birliği kapsamında şirketlerin, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan ve Moldova genelinde sertifikalı zırh çeliği ürünlerinin tedariki, işlenmesi ve dağıtımı alanlarında iş birliği yapacağı bildirildi.

Savunma ve ağır mühendislik uygulamalarına odaklanılıyor

Anlaşmanın savunma, denizcilik ve ağır mühendislik sektörlerinin ihtiyaçlarına odaklanacağı ifade edildi. Avrupa dağıtım ağı, yerel imalat ve işleme kapasitesi, lojistik altyapısı ve pazar erişimi sayesinde MIRAS Steel Trade’in, gelişmiş zırh çeliği için daha entegre bir bölgesel tedarik zinciri sunacağı aktarıldı.

Bisalloy, iş birliği doğrultusunda teslim sürelerini kısaltarak Avrupalı müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermeyi amaçladığını vurguladı.