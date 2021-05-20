BHP, South Flank’te ilk demir cevherini üretti

Perşembe, 20 Mayıs 2021 12:18:03 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, Batı Avustralya’da bulunan 3,6 milyar $’lık South Flank madeninde ilk demir cevherini ürettiğini açıkladı.

South Flank yıllık 80 milyon mt kapasiteye sahip ve Batı Avustralya’da bulunan teknik anlamda en gelişmiş yüksek kaliteli demir cevheri madeni olacak. Mevcut Maden Alanı C ile birlikte, her yıl 145 milyon mt demir cevheri üreterek dünyanın en büyük faal demir cevheri merkezini oluşturacak. South Flank’in yüksek kaliteli cevheri, Western Australia Iron Ore’un ortalama demir cevheri tenörünü %61’den %62’ye ve demir cevherindeki toplam parça oranını %25’den %30-33’e yükseltecek.

Maden, inşaat faaliyetleri sayesinde 9.000’den fazla kişiye istihdam yarattı ve ömrü boyunca 600’den fazla operasyonel pozisyon sağlayacak.

BHP Minerals Australia Başkanı Edgar Basto, “South Flank’te üretilen demir cevheri, önümüzdeki 25 yıl boyunca küresel çelik pazarlarına tedarik edilecek ve dünya genelinde elektrik, ulaşım ile kentsel altyapının oluşturulmasına yardımcı olacak. Yüksek kaliteli demir cevheri, BHP’nin müşterilerinin sera gazı salımını azaltmalarında önemli bir role sahip olacak,” dedi.