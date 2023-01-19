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BHP Billiton ilk yarıda WAIO biriminde rekor demir cevheri üretimi gerçekleştirdi

Perşembe, 19 Ocak 2023 10:22:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci BHP Billiton, 2022-23 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi yıllık %2 artışla 132 milyon mt seviyesinde yer aldı. İlk yarıda güçlü tedarik zinciri performansı ve istihdam kısıtlamaları ile hava koşullarının olumsuz etkisinin azaltılması sayesinde şirketin Western Australia Iron Ore (WAIO) biriminde 146 milyon mt’luk rekor üretim gerçekleştirdi.

BHP Billiton 2022-23 mali yılında 249-260 milyon mt demir cevheri üretimi yapmayı bekliyor.

Yılın ilk yarısında BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi yıllık %7 artışla 13,6 milyon mt oldu. Şirketin 2022-23 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise 29-32 milyon mt arasında yer alıyor.

Açıklamaya göre Quensland’in kömür üretimi yoğun yağışlardan olumsuz etkilendi. Beklendiği üzere şirket küresel tedarik zincirinde görülen enflasyondan etkileniyor. BHP Billiton üretkenlik ve kontrol edilebilen maliyetlere odaklanmaya devam ediyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim BHP 

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