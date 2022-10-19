﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi Eylül çeyreğinde hafifçe arttı

Çarşamba, 19 Ekim 2022 13:57:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci BHP Billiton 30 Eylül tarihinde sona eren çeyreğe ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %1 ve yıllık %3 artışla 65,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Tedarik zincirindeki güçlü performansın sürmesi, Covid-19’a bağlı etkilerin önceki döneme kıyasla daha az olması ve South Flank projesinde üretim seviyesinin artmaya devam etmesinin yağışlı havalarla dengelenmesi üretimde söz konusu artışı getirdi.

BHP Billiton’ın demir cevheri üretiminin 2022-23 mali yılında hala 249-260 milyon mt aralığında yer alması bekleniyor.

Eylül çeyreğinde BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi çeyreklik bazda %19 ve yıllık %1 düşüşle 6,66 milyon mt oldu. Şirketin 2022-23 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise 29-32 milyon mt arasında yer almaya devam ediyor.

BHP, küresel makro-ekonomik belirsizliğin kısa vadede tedarik zincirlerini, enerji maliyetlerini, iş piyasasını ve ekipman ile ürün erişimini etkilemeye devam etmesini bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim BHP 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 19 Ekim 2022

19 Eki | Hurda ve Hammadde

Ukraynalı ArcelorMittal Kryvyi Rih madencilik faaliyetlerine planlanandan önce yeniden başladı

19 Eki | Çelik Haberler

Vale’nin demir cevheri üretimi üçüncü çeyrekte arttı

19 Eki | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 18 Ekim 2022

18 Eki | Hurda ve Hammadde

PGML Brezilya’da yeni bir demir cevheri projesi başlatmayı planlıyor

18 Eki | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 17 Ekim 2022

17 Eki | Hurda ve Hammadde

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Eylül ayında aylık %0,3 arttı

17 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları düştü

17 Eki | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 14 Ekim 2022

14 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları alıcılar aktif olmadığı için düştü

13 Eki | Hurda ve Hammadde