BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi Eylül çeyreğinde hafifçe arttı

Çarşamba, 19 Ekim 2022 13:57:20 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton 30 Eylül tarihinde sona eren çeyreğe ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %1 ve yıllık %3 artışla 65,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Tedarik zincirindeki güçlü performansın sürmesi, Covid-19’a bağlı etkilerin önceki döneme kıyasla daha az olması ve South Flank projesinde üretim seviyesinin artmaya devam etmesinin yağışlı havalarla dengelenmesi üretimde söz konusu artışı getirdi.

BHP Billiton’ın demir cevheri üretiminin 2022-23 mali yılında hala 249-260 milyon mt aralığında yer alması bekleniyor.

Eylül çeyreğinde BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi çeyreklik bazda %19 ve yıllık %1 düşüşle 6,66 milyon mt oldu. Şirketin 2022-23 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise 29-32 milyon mt arasında yer almaya devam ediyor.

BHP, küresel makro-ekonomik belirsizliğin kısa vadede tedarik zincirlerini, enerji maliyetlerini, iş piyasasını ve ekipman ile ürün erişimini etkilemeye devam etmesini bekliyor.