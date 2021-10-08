BHP, South Flank demir cevheri madenini resmi olarak açtı

Cuma, 08 Ekim 2021 14:05:08 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, Batı Avustralya’da bulunan South Flank madenini resmi olarak açtığını açıkladı.

3,6 milyar $ yatırıma sahip maden tam olarak faaliyete geçtiğinde yıllık 80 milyon mt yüksek kaliteli demir cevheri üretecek. South Frank madeni ve mevcut Maden Alanı C, her yıl 145 milyon mt demir cevheri üreterek dünyanın en büyük faal demir cevheri merkezini oluşturacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, madendeki demir cevheri üretimi bu yıl Mayıs ayında başlamıştı.

South Flank’in yüksek kaliteli cevheri, Western Australia Iron Ore’un ortalama demir cevheri tenörünü %61’den %62’ye ve demir cevherindeki toplam parça oranını %25’den %30-33’e yükseltecek.

BHP Western Australia Iron Ore Birimi Başkanı Brandon Craig, “South Flank’te üretilen yüksek parça içeriğine sahip cevher, BHP’nin çelik üreten müşterilerine tedarik ettiği ürün kalitesini artırarak yüksek fırın verimliliğini iyileştiriyor ve müşterilerin karbondan arındırma çabalarını destekliyor. South Flank’te üretilen yüksek kaliteli demir cevheri, önümüzdeki 25 yıl boyunca küresel çelik pazarlarına tedarik edilecek ve dünya genelinde elektrik, ulaşım ile kentsel altyapının oluşturulmasına yardımcı olacak,” dedi.