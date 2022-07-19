BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi 2021-22 mali yılında hafifçe düştü

Salı, 19 Temmuz 2022 10:19:59 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton 30 Haziran tarihinde sona eren 2021-22 mali yılına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi yıllık %0,3 düşüşle 253,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Nisan-Haziran döneminde şirketin demir cevheri üretimi Maden Alanı C’de rekor seviyede kaydedilen üretim, South Flank projesinde artan üretim ve iyileşen tedarik zinciri performansı sayesinde Ocak-Mart dönemine kıyasla %8 artışla 64,2 milyon mt oldu.

BHP Billiton’ın demir cevheri üretiminin 2022-23 mali yılında 249-260 milyon mt aralığında yer alması bekleniyor.

Yılın tamamında BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi yıllık %9 düşüşle 29,1 milyon mt oldu. Şirketin 2022-23 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise 29-32 milyon mt arasında yer alıyor.

BHP enflasyonist baskıların gecikmeli etkisinin, istihdam sıkıntısı ve tedarik zinciri kısıtlamalarıyla birlikte 2022-23 mali yılında devam etmesini bekliyor. Önümüzdeki yıl teşvik politikalarının yürürlüğe girmesiyle Çin’in küresel büyümeye olumlu katkıda bulunması bekleniyor, ancak Ukrayna’da devam eden savaş, Avrupa’da ortaya çıkan enerji krizi ve politikaların küresel olarak sıkılaştırılmasının küresel büyümede genel bir yavaşlamayla sonuçlanması bekleniyor.