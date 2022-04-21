BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi Temmuz-Mart döneminde hafifçe arttı, 2022 üretim tahmini değişmedi

Perşembe, 21 Nisan 2022 10:46:20 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, 2021-22 mali yılının 31 Mart’ta sona eren ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi, pandemiye bağlı istihdam kısıtlamaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle 189,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu sıkıntılar South Flank projesinde artan üretimle dengelendi.

BHP Billiton’ın demir cevheri üretiminin daha önceki tahmine kıyasla değişim göstermeyerek 2021-22 mali yılında 249-259 milyon mt aralığında yer alması bekleniyor.

Yılın ilk dokuz ayında, BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi yıllık %2 düşüşle 28,2 milyon mt oldu. Şirketin 2021-22 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise değişmeyerek 38-41 milyon mt arasında yer alıyor.