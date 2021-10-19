BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi planlı bakım çalışmaları nedeniyle birinci çeyrekte düştü

Salı, 19 Ekim 2021 11:45:46 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, 2021-22 mali yılının 30 Eylül’de sona eren birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi, artan planlı bakım çalışmaları nedeniyle çeyreklik bazda %4 ve yıllık %3 düşüşle 63,29 milyon mt seviyesinde yer aldı. Corona virüsünden dolayı uygulanan sınır kısıtlamalarından kaynaklanan demir yollarındaki geçici iş gücü sıkıntısı da üretimdeki düşüşte bir miktar rol oynadı, ancak bu durum güçlü maden performansıyla dengelendi. South Flank projesinde üretim artışı devam ediyor.

BHP Billiton, 2021-22 mali yılında 249-259 milyon mt demir cevheri üretimi yapmayı bekliyor.

Yılın birinci çeyreğinde, BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %9 ve yıllık %25 düşüşle 8,85 milyon mt oldu. Şirketin 2021-22 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise 39-44 milyon mt arasında yer alıyor. Üretim ağırlıklı olarak, Eylül çeyreğinde planlanan yıkama tesisi bakım çalışmaları nedeniyle, ikinci yarıda gerçekleşecek.

BHP’nin CEO’su Mike Henry, “Birçok varlığımızda planlı büyük bakım çalışmalarını tamamladık. South Flank’te yüksek kaliteli demir cevheri üretimini hızlandırdık,” diye ekledi.