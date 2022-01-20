BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi ilk yarıda arttı, 2022 kömür üretim tahmini düştü

Perşembe, 20 Ocak 2022 14:27:20 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, 2021-22 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi, güçlü tedarik zinciri performansı ve South Flank projesinde artan üretim sayesinde yıllık %1 düşüşle 129,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Üretimdeki artış, Corona virüsünden dolayı uygulanan sınır kısıtlamalarından kaynaklanan demir yollarındaki geçici iş gücü sıkıntısıyla dengelendi.

BHP Billiton, 2021-22 mali yılında 249-259 milyon mt demir cevheri üretimi yapmayı bekliyor.

Yılın ilk yarısında, BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi yıllık %8 düşüşle 17,7 milyon mt oldu. Şirketin 2021-22 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise 38-41 milyon mt arasında yer alıyor. Daha önce üretimin 39-44 milyon mt seviyelerinde yer alacağı tahmin ediliyordu. Üretim tahminindeki düşüş, Aralık çeyreğinde görülen yağışların etkileri ve iş gücü sıkıntısından kaynaklandı.

BHP’nin CEO’su Mike Henry, “Operasyonel güvenilirliğe odaklanmaya devam etmemiz, demir cevherinde rekora yakın üretime ulaşmamızı ve olumsuz hava koşulları ile Corona virüsünden kaynaklanan iş gücü sıkıntısının etkilerini azaltmamızı sağladı,” diye ekledi.