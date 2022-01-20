﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi ilk yarıda arttı, 2022 kömür üretim tahmini düştü

Perşembe, 20 Ocak 2022 14:27:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci BHP Billiton, 2021-22 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi, güçlü tedarik zinciri performansı ve South Flank projesinde artan üretim sayesinde yıllık %1 düşüşle 129,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Üretimdeki artış, Corona virüsünden dolayı uygulanan sınır kısıtlamalarından kaynaklanan demir yollarındaki geçici iş gücü sıkıntısıyla dengelendi.

BHP Billiton, 2021-22 mali yılında 249-259 milyon mt demir cevheri üretimi yapmayı bekliyor. 

Yılın ilk yarısında, BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi yıllık %8 düşüşle 17,7 milyon mt oldu. Şirketin 2021-22 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise 38-41 milyon mt arasında yer alıyor. Daha önce üretimin 39-44 milyon mt seviyelerinde yer alacağı tahmin ediliyordu. Üretim tahminindeki düşüş, Aralık çeyreğinde görülen yağışların etkileri ve iş gücü sıkıntısından kaynaklandı.

BHP’nin CEO’su Mike Henry, “Operasyonel güvenilirliğe odaklanmaya devam etmemiz, demir cevherinde rekora yakın üretime ulaşmamızı ve olumsuz hava koşulları ile Corona virüsünden kaynaklanan iş gücü sıkıntısının etkilerini azaltmamızı sağladı,” diye ekledi.


Etiketler: Okyanusya  BHP  üretim  madencilik  hammaddeler  demir cevheri  Avustralya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

20 Oca

Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Kasım’da aylık %4,4 arttı
19 Oca

Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi proje tamamlama çalışmalarındaki gecikmeler ve yağışlar nedeniyle 2021’de düştü
12 Oca

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Aralık ayında %17,1 arttı
04 Oca

China Baowu Group Avustralya’daki Hardey demir cevheri projesini yeniden başlatacak
24 Ara

Avustralya’nın demir cevheri satış geliri düşen fiyatlar nedeniyle 2021-22 mali yılında gerileyecek