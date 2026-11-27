Basında yer alan haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yatırım grubu Planet One Group, Senegal'in devlete ait madencilik şirketi MIFERSO ile ortaklaşa ülkenin güneydoğusundaki Kédougou bölgesinde 933 milyon $ değerindeki Falémé demir cevheri projesinin temelini attı. Entegre bir madencilik ve çelik üretim kompleksi kurulmasını öngören projeyle ülkenin yerel çelik üretim kapasitesinin artırılması ve çelik ithalatına olan bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Yıllık demir cevheri üretim kapasitesi 10 milyon mt'a ulaşacak

Aşamalı olarak geliştirilecek projenin yaklaşık 200 milyon $ değerindeki ilk yatırımı madencilik ekipmanları ve altyapısının yanı sıra kara yolu ve demir yolu altyapısının iyileştirilmesini kapsıyor. 12-18 ay içerisinde tamamlanması beklenen ilk aşamada yıllık 3-5 milyon mt seviyesinde olması planlanan demir cevheri üretim kapasitesi ilerleyen dönemlerde 10 milyon mt'a çıkarılacak.

Proje, toplam demir cevheri kaynaklarının 600 milyon mt'a kadar ulaştığı tahmin edilen Koudékourou, Goto ve Farangalia yataklarını kapsıyor.

Planet One projede %80 paya sahipken, MIFERSO ve Senegal hükümetinin payları %10'ar seviyesinde yer alıyor. Yatırımın yaklaşık %60'ının borçlanma, geri kalanının ise öz kaynak yoluyla finanse edilmesi bekleniyor.

Entegre DRI ve çelik üretimi ithalata olan bağımlılığı azaltacak

Ortaklar demir cevheri çıkarma ve zenginleştirme faaliyetlerinin yanı sıra doğal gaz bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI), kütük ve nihai çelik üretimini kapsayan tam entegre bir üretim zinciri kurmayı planlıyor. Bununla birlikte Senegal hükümeti planlanan üretim tesisleri için uygun maliyetli doğal gaz tedarikini güvence altına almaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Yatırımın Senegal'in inşaat ve imalat sektörlerinde artan çelik talebinin karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ülkenin ulusal istatistik kurumunun verilerine göre Senegal'in demir ve çelik ithalatı 2025 yılında yıllık %75 artışla 722.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Altyapı yatırımları bölgesel kalkınmayı destekleyecek

Daha kapsamlı kalkınma planları çerçevesinde MIFERSO, Falémé bölgesini Tambacounda üzerinden ulusal demir yolu ağına bağlayacak yaklaşık 310 km uzunluğunda bir demir yolu inşa etmeyi planlıyor. Söz konusu yatırımla demir cevherinin kıyı bölgelerine taşınmasının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Projenin doğrudan ve dolaylı olarak 1.200'den fazla kişiye istihdam sağlaması, Senegal'in Batı Afrika madencilik ve çelik sektörlerindeki konumunu güçlendirmesi ve ülkenin uzun vadeli sanayileşme stratejisini desteklemesi bekleniyor.