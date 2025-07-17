Bengang Steel Plates yılın ilk yarısında net zararının azalmasını bekliyor

Çin’in Liaoning eyaletinde yer alan önde gelen çelik üreticilerinden Bengang Steel Plates Co., Ltd., bu yılın Ocak-Haziran dönemi için 1,4 milyar RMB net zarar beklediğini açıkladı. Söz konusu rakam, şirketin geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 1,55 milyar RMB net zarara kıyasla %9,4 düşüş anlamına geliyor.
Şirket, kok ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki düşüşlerin mali performansındaki iyileşmeye katkı sağladığını belirtirken, aynı dönemde nihai mamul çelik fiyatlarındaki gerilemenin kârlılığını olumsuz etkilediğini ifade etti.