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Bengang Steel Plates yılın ilk yarısında net zararının azalmasını bekliyor

Perşembe, 17 Temmuz 2025 09:57:48 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Liaoning eyaletinde yer alan önde gelen çelik üreticilerinden Bengang Steel Plates Co., Ltd., bu yılın Ocak-Haziran dönemi için 1,4 milyar RMB net zarar beklediğini açıkladı. Söz konusu rakam, şirketin geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 1,55 milyar RMB net zarara kıyasla %9,4 düşüş anlamına geliyor.

Şirket, kok ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki düşüşlerin mali performansındaki iyileşmeye katkı sağladığını belirtirken, aynı dönemde nihai mamul çelik fiyatlarındaki gerilemenin kârlılığını olumsuz etkilediğini ifade etti.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

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